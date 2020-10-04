Bodrum katta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 15.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Dumanları görenler yangını itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında bodrum katta bulunan eşyalar zarar gördü. - SİVAS