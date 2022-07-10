Bodrum katta sel suları içinde mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

AFAD'ın art arda uyarıları sonrası İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında Pınar ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı.

YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Baskın sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşlar hem komşuları hem de ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi 1301 sokakta 4 katlı binanın Bodrum katında mahsur kalan 2 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaşanan panik anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"PARMAKLIĞI KIRDIK DİĞER ARKADAŞLAR DA GELDİ KURTARDIK"

Öte yandan komşularını kurtaran Muhammet isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Parmaklığı kırdık diğer arkadaşlar da geldi kurtardık" dedi.