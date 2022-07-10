Bodrum katta sel suları içinde mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum katta sel suları içinde mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

10.07.2022 12:53

İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

AFAD'ın art arda uyarıları sonrası İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında Pınar ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Selin vurduğu Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Baskın sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşlar hem komşuları hem de ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yeşilkent Mahallesi 1301 sokakta 4 katlı binanın Bodrum katında mahsur kalan 2 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaşanan panik anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Selin vurduğu Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

"PARMAKLIĞI KIRDIK DİĞER ARKADAŞLAR DA GELDİ KURTARDIK"

Öte yandan komşularını kurtaran Muhammet isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Parmaklığı kırdık diğer arkadaşlar da geldi kurtardık" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum katta sel suları içinde mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum katta sel suları içinde mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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