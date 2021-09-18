Bodrum Kaymakamı Bayar ve AK Parti İlçe Başkanı Gökmen Karaada'da dalış yaptı - Son Dakika

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen Karaada'da dalış gerçekleştirdi.

AK Parti İlçe Başkanı üç yıldız uzman dalgıç Osman Gökmen ile dalış yapan Kaymakam Bayar, buradaki 32 metredeki "Pınar" batığına da daldı. Dalışta Bayar ve Gökmen keyifli dakikalar yaşadı. Dalış okulu sahibi üç yıldız uzman dalgıç Kenan Doğan'ın da yer aldığı dalış, su altı kamerasıyla da görüntülendi.