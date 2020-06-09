Bodrum Kaymakamı, ilçeye '10 günde 500 bin araç geldi' iddialarını yalanladı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte çok sayıda kişi giriş yaparken, bazı yayın kuruluşlarınca 10 günde 500 bin aracın ilçeye giriş yaptığı ileri sürüldü. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu sayıların sürekli abartılmasının, 50 binin 500 bin olarak gösterilmesinin amacın ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte turizmin gözde bölgelerinden Bodrum'a son günlerde çok sayıda kişi giriş yaptı. Bazı yayın kuruluşlarınca 10 günde 500 bin aracın ilçeye giriş yaptığı ileri sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İlçemize son 10 günde 500 bin aracın geldiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. İlçe girişinde bulunan PTS kayıtlarında son 10 günde toplam giren araç sayısı 50 bin civarıdır. Aynı sayılara yakın günlük araç çıkışı olmaktadır. Bu sayıların sürekli abartılmasının, 50 binin 500 bin olarak gösterilmesinin amacının ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Sayılar ifade edilen seviyeye geldiğinde kamuoyunu bilgilendirmek yine bizim görevimizdir."

'BODRUM MİSAFİRLERİNİ BEKLEMEKTEDİR'

Yerli ve yabancı turist ile ikinci konut sahiplerinin gelmediği Bodrum'da ekonomik hayatın normalleşmesinin mümkün olmadığını belirten Yılmaz, "Bodrum sezonun başlaması ve kısıtlamaların kalkması ile birlikte misafirlerini beklemektedir. Salgın hastalık gerçeğini unutmadan dikkatli yaşamayı öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla; ilçemizle ilgili bilgilendirmelerde herkesin özellikle sorumluluk sahibi birimlerin daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmesini, 'Bodruma gelinmesin, gidilmesin' anlamına gelebilecek söylemlerden uzak durulmasını, basını ve kamuoyunu doğru yönlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

'OTELLERİN BÜYÜK KISMI AÇILIŞ HAZIRLIĞINDA'

Bodrum'un resmi nüfusunun 175 bin olduğunu hatırlatan Yılmaz, "İki adresli vatandaşlarımızı dikkate aldığınızda kışın Bodrum'da sürekli yaşayan fiili nüfus 250- 300 bin civarıdır. Şu an itibariyle salgın hastalık dolayısıyla nüfusumuzun 400 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Otellerin büyük kısmı açılış hazırlığındadır, açık olan yerlerde ise doluluk oranı çok düşüktür. Yabancı turist henüz yoktur. Yazlıkların doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 30- 40 oranındadır" diye konuştu.