Bodrum kırmızı alarma geçti, nüfus 1 milyonu geçti

Bodrum kırmızı alarma geçti, nüfus 1 milyonu geçti Kurban bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum nüfusu 5 katına çıktı.

Bodrum kırmızı alarma geçti, nüfus 1 milyonu geçti MUĞLA - Kurban bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum nüfusu 5 katına çıktı. 550 km'lik karelik alana 1 milyon insan geldi. Pandemi sürecinde 400 bin nüfusu ulaşan Bodrum yeni normalleşme sürecinin başlaması ile Temmuz ayının başında 800 bine ulaşmıştı. Bayram tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçti. 9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, tatilin ilk gününde işkenceye dönüştü. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ilçede 5 dakikalık mesafe 1 saate çıktı. Son dakika gelen sokakta kalır Turizmciler ise bayram günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı. Havayolu şirketleri ek uçuşlar koydu Hava yolu taşımacılığıyla Bodrum'a gelenlerin sayısının da 4 katına çıktığı öğrenildi. Milas - Bodrum havalimanına ardı ardına uçaklar inmeye başladı. Bu durum karşısında havayolu şirketleri Bodrum'a gelen uçak sayılarını 3 katına çıkardığı öğrenildi. Şehirlerarası otobüslerin ise Bodrum'a ek seferler koyduğu bazı otobüs şirketlerinin ise saat başı Bodrum'a otobüs kaldırdığı öğrenildi. Sahillerde adım atacak yer kalmadı Bodrum'a tatile gelen yerli turistlerin ilk işi mavi sulara kendilerini atmak oldu. Aynı zamanda günü birlik tur tekneleriyle bazı tatilciler mavi tura çıktı. Öte yandan, zaman zaman elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı ilçede, zincir marketler ve fırınlarda yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Son Dakika

Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti

Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı

Trabzonspor rakamı düşük bulup, teklifi reddetti: "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı

Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi

Çöp dökmek için evden çıkan Zehra'nın ölümünde kahreden detay! Yardıma koşan baba, yerde yatanın kendi kızı olduğunu görünce yıkıldı

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı