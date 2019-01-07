Son Dakika Haberleri: Bodrum Kış Trofesi Sona Erdi

Bodrum Kış Trofesi Sona Erdi

1 saat önce

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde ikisi Rus olmak üzere 9 yelken kulübünün katılımıyla gerçekleşen Bodrum Kış Trofesi sona erdi.

Bodrum Kış Trofesi Sona Erdi, System.String[]

4-6 Ocak tarihlerinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen Bodrum Kış Trofesine Rusya'dan iki kulüp olmak üzere toplam 9 yelken kulübü katıldı. Galatasaray, Tekirdağ, Bodrumspor, Era, Yalıkavak, Bodrum Modalılar, Hekimköy ile Rusya'dan Vodnik ve Drozba yelken kulüplerinin katıldığı Bodrum Kış Trofesi İçmeler mevkii açıklarında gerçekleşti.

3 Gün süren yarışlar sonucunda optimist sınıfında birinci Vodnik Yelken Kulübünden Artem Maximkin olurken, optimist junior kategorisinde birinci Galatasaray Yelken Şubesinden Ali Poyraz Özdemir, laser kategorisinde Bodrumspor Yelken Şubesinden Kemal Ege Özgün, laser junior kategorisinde ise yine Bodrumspor Yelken Şubesinden Ataberk Erbektaş birinci oldu.

Yarışlar boyunca Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşurken, yarışın son gününde yağmur sırasında açan güneşle birlikte çıkan Gökkuşağı ise ortaya seyri hoş bir manzara çıkardı.

Yarışların ev sahipliğini yapan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yelken şubesi antrenörlerinden Serdar Çiçek yarışlar hakkında şunları söyledi;

"Bodrum'da güzel bir yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yarışa katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bu yarış, 21- 26 Ocak tarihlerinde Turgutreis'te Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Kış Kupası öncesi bir hazırlık niteliğindeydi. Sporcularımızı bu yarış öncesi son kez değerlendirme fırsatı bulduk."

Yarışlar sonrası dereceye giren sporculara ödülleri Bodrumspor Yelken Şubesinde düzenlenen törenle takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:27 Kaynak: Bültenler

Bodrum, Güncel
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