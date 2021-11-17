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Bodrum, Kışta Baharda müzikle ısınacak - Son Dakika

Bodrum, Kışta Baharda müzikle ısınacak

17.11.2021 08:56
Bodrum, Kışta Baharda müzikle ısınacak

Bodrum Klasik Müzik Derneği ve Bodrum Bahçeşehir Koleji iş birliği ile düzenlenecek "Kışta Baharda" konserleri, 23 Kasım'da Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay konseriyle başlayacak, 1 Nisan'da Avusturyalı genç piyanist Kiron Atom Tellian ile son bulacak.

Bodrum'un kış ve bahar ayları müzikle ısınacak.

Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'ni de düzenleyen Bodrum Klasik Müzik Derneği, müzikseverlere artık kış aylarında da müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Kasım ayı sonunda başlayacak konserler, Bodrum'un kış aylarını da müziklendirecek. "Kışta Baharda" konserleri, her ay uluslararası alanda bilinen ustaların yanı sıra "geleceğin ustaları" genç müzisyenleri de ağırlayacak. Yurtdışından ve yurtiçinden katılımı sağlanacak geleceğin müzik dehaları, yine yurtdışından ve yurtiçinden davet edilecek ustalarla aynı sahneyi paylaşarak kış aylarında müzikseverlerin içini ısıtacak anlar yaşatacak.

Bodrum Klasik Müzik Derneği, festival geleneğini sürdürüyor

Son yıllarda aldığı göçler sebebiyle değişen Bodrum nüfusu, ilçenin kültür sanat etkinliklerine dair talepleri de önemli ölçüde etkiledi. Bodrum, artık Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden biri olarak anılmanın ötesinde kültür turizminin de merkezi haline geldi. Bu nedenle farklı, kaliteli daha kapsamlı yeni projeler, Bodrum'un ve sosyal hayatın bir gereksinimi olarak öne çıkıyor. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 18 yıldır "genç yeteneklere destek olmak" amacıyla programını zenginleştirerek kapsamını ve hedefini sürekli genişletti. Küçük dinletilerle başlayan festival zaman içerisinde iki aya yayılan bir etkinliğe dönüştü. Her yaz Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bugün sadece Bodrumluların değil, ülke genelinin ve hatta yurtdışından gelen müzikseverlerin takip ettiği önemli bir etkinliğe dönüştü. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ile yakaladığı grafiği kış aylarında da sürdürmeyi hedefleyen Bodrum Klasik Müzik Derneği, Bodrum Bahçeşehir Koleji iş birliği ile "Kışta Baharda" gerçekleşecek 7 konserle, Bodrumlu müzikseverleri ağırlayacak.

4 ay sürecek Kışta Baharda Konserlerine, Piyanist Gülsin Onay, Kemancı Emre Engin, Piyanist Erdem Mısırlıoğlu, İtalyan piyanist Danilo Mascetti, Kemancı Özcan Ulucan, Piyanist Birsen Ulucan, Alman piyanist Jonas Stark, Kemancı Cihat Aşkın, Piyanist Eren Levendoğlu, Avusturyalı piyanist Kiron Atom Tellian gibi sanatçılar katılacak.

Kültür Sanat da Eğitimin Bir Parçası

1994 yılında Bahçeşehir'de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, "kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak" amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında eğitim veriyor; bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel'in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2021–2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye'nin 63 ilinde 144 kampüsüyle eğitim veriyor.

Kurulduğu yıldan beri kültür sanat alanındaki faaliyetlere önem veren Bodrum Bahçeşehir Koleji, Bodrum Klasik Müzik Derneği ile ortak bir proje kapsamında Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nin, "Kışta, Baharda" Konserleri etkinliklerine proje partneri olarak destek verecek. Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsünde yer alan konser salonunda gerçekleşecek konserlerin biletleri, Bahçeşehir Koleji Bodrum Kampüsü, Oasis İmge Kitabevi ve Biletix'ten temin edilebilecek.

Bodrum, Kışta Baharda müzikle ısınacak

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum, Kışta Baharda müzikle ısınacak - Son Dakika


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