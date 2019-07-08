Son Dakika Haberleri: Bodrum konserleri
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Bodrum konserleri

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "The Fun Time Of The Opera" adlı konser gerçekleştirildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde "The Fun Time Of The Opera" adlı konser gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve solistleri sanatseverlerle buluştu.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte sanatçılar, "The Fun Time Of The Opera" adlı konser için sahne aldı.
Orkestra şefliğini Musa Göçmen'in yaptığı konserde, izleyenler de zaman zaman alkışları ile ritim tutup bazı eserlere eşlik etti.
Musa Göçmen'in seyirci ile etkileşimli konserde, opera ve orkestra ilgili anlatımlarında esprili yaklaşımları, sanatseverleri eğlencesine renk kattı.
"Bodrum Konserleri" 9 Temmuz'da Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" ile devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:48 Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Kültür Sanat
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