Bodrum Köpeğin İki Yaban Domuzuna Karşı Mücadelesi Cep Telefonu ile Görüntülendi
19 dakika önce
Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi cep telefonu ile görüntülendiMuğla'nın Bodrum ilçesinde soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, bir köpek tarafından kovalanması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve...
Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi cep telefonu ile görüntülendi Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, bir köpek tarafından kovalanması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.
Torba Mahallesi'nde, geçen 7 Ocak Pazartesi günü, iki yaban domuzu bir evin bahçesine indi. Domuzları fark eden bir sokak köpeği, havlayarak üzerlerine doğru koşup, kovalamaya başladı. Ancak yaban domuzları zaman zaman kaçmayı bırakıp, köpeğe saldırmak istedi. Her defasında domuzların saldırısından kendisini korumayı başaran köpek, kaçmayarak mücadelesini sürdürdü. Yaklaşık 10 dakika süren mücadelenin ardından köpekten kurtulamayacağını anlayan iki yaban domuzu kaçarak, bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen çevredeki vatandaşlardan Ümit Serin, görünteleri Facebook
hesabından
paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:44 Kaynak: DHA
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