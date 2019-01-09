Son Dakika Haberleri: Bodrum Köpeğin İki Yaban Domuzuna Karşı Mücadelesi Cep Telefonu ile Görüntülendi

Bodrum Köpeğin İki Yaban Domuzuna Karşı Mücadelesi Cep Telefonu ile Görüntülendi

19 dakika önce

Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi cep telefonu ile görüntülendiMuğla'nın Bodrum ilçesinde soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, bir köpek tarafından kovalanması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve...

Bodrum Köpeğin İki Yaban Domuzuna Karşı Mücadelesi Cep Telefonu ile Görüntülendi, System.String[]
Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi cep telefonu ile görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için bahçelere inen yaban domuzlarının, bir köpek tarafından kovalanması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Torba Mahallesi'nde, geçen 7 Ocak Pazartesi günü, iki yaban domuzu bir evin bahçesine indi. Domuzları fark eden bir sokak köpeği, havlayarak üzerlerine doğru koşup, kovalamaya başladı. Ancak yaban domuzları zaman zaman kaçmayı bırakıp, köpeğe saldırmak istedi. Her defasında domuzların saldırısından kendisini korumayı başaran köpek, kaçmayarak mücadelesini sürdürdü. Yaklaşık 10 dakika süren mücadelenin ardından köpekten kurtulamayacağını anlayan iki yaban domuzu kaçarak, bölgeden uzaklaştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen çevredeki vatandaşlardan Ümit Serin, görünteleri Facebook hesabından

paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Güncel
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