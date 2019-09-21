Son Dakika Haberleri: Bodrum koylarında Uluslararası kıyı temizleme günü etkinliği
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Bodrum koylarında Uluslararası kıyı temizleme günü etkinliği

1 saat önce

21 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Bodrum Belediyesi ekipleri vatandaşlarla el ele verip 3 farklı noktada kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum koylarında Uluslararası kıyı temizleme günü etkinliği, System.String[]

Daha temiz bir Bodrum için hep birlikte harekete geçen çevre gönüllüleri torbalar dolusu atık madde topladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen temizlik çalışmalarına, Bodrum Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Temizlik İşleri Birimi ekipleri de destek oldu. Temizlik çalışmalarına vatandaşların katılımı hayli yoğun oldu. Sabah saatlerinde Turgutreis Günbatımı Sahili, Yalıkavak Küdür Yarımadası kıyıları ve Bitez Adaboğazı Koyu'nda eş zamanlı başlayan etkinliklerde ellerinde siyah poşetlerle genç yaşlı çok sayıda doğa dostu katıldı.

Duyarlı vatandaşların yanı sıra bazı okullardan öğretmen ve öğrencilerinde katıldığı temizlik çalışmalarında cam, plastik şişeler, naylon poşetler, sigara izmaritleri ve çevreyi kirleten birçok çeşit çöp toplandı.

Yaklaşık 2 saat boyunca kıyı temizliği çalışmalarında 320 poşet çöp toplandı. Etkinliklere destek veren Bodrum Belediyesi ekipleri toplanan çöpleri alarak geri dönüşüm tesisinde ayırmak üzere götürdü.

Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:50 Kaynak: Bültenler
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