Son Dakika Haberleri: Bodrum Limanı tenhalaştı
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum Limanı tenhalaştı

1 saat önce

Bodrum Limanı tenhalaştıMuğla'nın Bodrum Limanı, bayram tatilini fırsat bilip Gökova'nın eşsiz koylarında mavi yolculuğa çıkanlardan sonra neredeyse tamamen boşaldı.

Bodrum Limanı tenhalaştı
Muğla'nın Bodrum Limanı, bayram tatilini fırsat bilip Gökova'nın eşsiz koylarında mavi yolculuğa çıkanlardan sonra neredeyse tamamen boşaldı.
Arife günü itibariyle başlayan hareketlilikle birlikte Bodrum Limanı'nda ender görülen manzara oluştu. Limanda balıkçı tekneleri ile bazı kişilere ait olanlar dışında başka tekne kalmadı. Bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişinin Bodrum Limanı'ndan mavi yolculuğa çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Limanın boşlamasından dolayı bayram tatili süresince, buraya demirlemek isteyen özel teknelere de izin verildi. Bu teknelerde bulunanlar da Bodrum merkezinde tatil yapmanın keyfini yaşadı.
Öte yandan günübirlik veya konaklamalı olarak çıkılan mavi yolculuğun ücretleri ise kişi başı 45 TL'den başlayarak alınan hizmete göre 7-8 bin TL'ye kadar değişiyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul trafiğine UEFA Süper Kupa düzenlemesi! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son Dakika! MSB'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması: Altyapı kurulum çalışmalarına başlandı 16 yaşındaki çocuk av tüfeği ile 13 yaşındaki kuzenini vurdu Çarpma anı kamerada: Traktördeki baba, yük treninden kaçamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 17:22:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum Limanı tenhalaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]