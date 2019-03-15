Son Dakika Haberleri: Bodrum Limanının Çehresi Değişecek

Bodrum Limanının Çehresi Değişecek

1 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı Osman Gürün, Üretkent, Denizcilik ve Yelken Eğitim Merkezi, Teknoköy, Erendağ Kayak Merkezinin canlandırılması, Kooperatifçiliğe verilecek destek gibi bir çok projesinin yanında yerli ve yabancı turistlerin giriş yaptığı Bodrum...

Bodrum Limanının Çehresi Değişecek, System.String[]
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı Osman Gürün, Üretkent, Denizcilik ve Yelken Eğitim Merkezi, Teknoköy, Erendağ Kayak Merkezinin canlandırılması, Kooperatifçiliğe verilecek destek gibi bir çok projesinin yanında yerli ve yabancı turistlerin giriş yaptığı Bodrum Limanın yenileme projesini de kamuoyu ile paylaştı.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Bodrum Limanında, erişilebilir kıyı şeridi, güvenli yaya dolaşım hattı, kültür ve sportif etkinlikler, çocuk oyunları, doğal bir ve kaya bahçesi gibi birçok değişiklikler yapılacak.

Proje hakkında bilgi veren Osman Gürün, "Bodrum Liman'ı Dünya'ya açılan yüzümüz. Bu yüzümüzün daha modern hale gelmeye ihtiyacı var. Bununla ilgili bir proje hazırladık. Projemiz kapsamında önceliğimiz limanın elektrik, yangın, atıksu ve içme suyu olmak üzere alt yapısında bir yenileme yapacağız. Yapacağımız projenin en önemli özelliklerinden biriside yerli veya yabancı, zengin veya fakir ayrımı yapmadan herkesin ulaşabileceği erişilebilir kıyı şeridi yapacağız. Aynı zamanda buraya 1674 metre kara yeşil alan yapmayı planlıyoruz. Bu yeşil alan içerisinde kıyıda sanat, sahne gösterilerine imkan sunan alanlar, Mariana servis yolu ve sergi alanları gibi sanata ve başta Bodrum olmak üzere Muğla'ya yakışan bir liman yapmayı planlıyoruz" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Osman Gürün, Muğla, Bodrum, Politika
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