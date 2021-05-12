Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı - Son Dakika

Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı

12.05.2021 15:52
Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı, System.String[]

Bodrum Belediyesi ile Hırvatistan'ın Mali Loinj Belediyesi arasında; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak fayda sağlamak ve kardeş şehir ilişkisi zeminini tesis etmek üzere bir iyi niyet mektubu imzalandı.

Bodrum Belediyesi ile Hırvatistan'ın Mali Loinj Belediyesi arasında; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak fayda sağlamak ve kardeş şehir ilişkisi zeminini tesis etmek üzere bir iyi niyet mektubu imzalandı.

Pandemi koşullarından dolayı çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mali Loinj Belediye Başkanı Ana Kui, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan ve Prof.Dr. Tuncay Kuleli katılım sağladı. Gerçekleştirilen bu toplantıyla ilk çevrimiçi kardeş şehir iyi niyet mektubu da imzalanmış oldu.

Mali Loinj ve Bodrum'un kardeş şehir olmasıyla birlikte, ortaklık temelinde sanayi, ticaret, tarım ve turizm alanlarında işbirliği gerçekleştirilmesi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunması planlanıyor. Her iki tarafın da yerel kurum/kuruluşları arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımlarının sağlanması için koordinasyon sağlanmasıyla beraber, AB projeleri gibi hibe projelerinde ortak olarak yer alınması konusunda karşılıklı işbirliği gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir kalkınma, çevre, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, akıllı şehirler ve sürdürülebilir turizm konularında ortak çalışmalara imza atılacak.

Karşılıklı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenirken, tarihi ve kültürel anlamda işbirliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Tarafların eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki kalkınmasında etkili olan proje ve uygulamaları ile ikili işbirliği geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunacak mekanizmalar kurulması sağlanacak.

Toplantının moderatörlüğünü yapan BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, 8-11 Ekim 2019 tarihinde bir ayağı mali Losinc'de gerçekleşen Green Destinations kongresine katılımla birlikte her iki şehir arasındaki ilişkilerin başladığını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmasında; şehrin 3500 yıl öncesine dayanan tarihine ve tarihi zenginliklerine vurgu yaparken, "Şehrin turizm stratejilerini BOTAV ile birlikte şekillendiriyoruz. Aynı zamanda 'küresel hareket ederken, yerel değerleri korumak' mottosuyla hareket ediyoruz. Mali Losinc ile tesis edilecek kardeş şehir ilişkisinden büyük memnuniyet duymakla birlikte; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda birlikte önemli projelere imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, değişen dünyada şehir diplomasisinin de geliştiğini belirtirken "Bu işbirliklerinin demokrasi, cinsiyet eşitliğini ve hukukun üstünlüğüne büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Ekim sonunda her iki şehrin de birbirine birer çalışma ziyareti düzenlemesini arzu ediyoruz. Ayrıca bir yıl Bodrum'da bir yıl Mali Losinc'de olmak üzere sürdürülebilirlik ve çevre konularına dair konferanslar düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Mali Loinj Belediye Başkanı Ana Kui, küresel salgın nedeniyle çevrimiçi platformda olsa bile bir araya gelebilmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederken, "Umuyoruz ki en kısa zamanda Bodrum ve Mali Losinc'de bir araya gelebilir ve ortak proje fikirlerimizi şekillendiririz. Deniz turizmi ve kültürel miras açısından çok zengin olan Bodrum'un bize çok şey katacağına eminiz. Kültür, sanat, spor,eğitim, teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlarda çok verimli işbirliklerine imza atmayı umuyoruz. " diye konuştu. - MUĞLA

Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı
Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı
Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı

Hırvatistan, Ahmet Aras, Turizm, Bodrum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı - Son Dakika


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