Bodrum mandalinasına

Muğla'da bir üretici, kokusu ve aromasıyla dünya çapında ün kazanan Bodrum mandalinasının ağaçlarını, aromasının kaybolmaması için hazırladığı doğal karışımla koruyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da, kendine has aroması ve rengiyle bilinen mandalinanın hasadına başlandı.

Turizmci ve mandalina üreticisi Erman Aras, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde babadan kalma yüzlerce ağacın bulunduğu mandalina bahçesine kurduğu tesiste, meyvenin aromasını kaybetmemek ve bunları haşerelerden korumak için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Aras, elde ettiği karışımlarla bahçesindeki ağaçlarını korumaya çalışıyor.

Aras, AA muhabirine, Bodrum mandalinasının çok değerli bir ürün olduğunu, korunması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Mandalinaya kimyasalı bulaştırmamaya özen gösterdiğini vurgulayan Aras, gübrelemede ve ilaçlamada kimyasal yerine doğal ürünleri tercih ettiklerini bildirdi.

Dedelerinden öğrendikleri doğal ilaçlama yöntemini kullandıklarını anlatan Aras, "Ham madde olarak arap sabunu kullanıyorum. Bahçemizde yetişen defne, kekik, ada çayı, okaliptus ve mandalina esanslarını çıkarıyorum. Soğan, sarımsak, domates, kırmızı biber suyunu da ekleyip, esansı arap sabununun içerisine koyarak, kendi yağı ve esansıyla mandalinaya doğal ilaç yapıyorum." dedi.

Aras, hiçbir şekilde kimyasala bulaştırmadığı mandalinalardan, lokum başta olmak üzere reçel, cips, marmelat, ekşi ve sos elde ettiklerini kaydetti.

"Mandalinaların yüzde 50'si sinekten zarar gördü"

Mandalinanın en büyük zararlısının Akdeniz meyve sineği olduğuna dikkati çeken Aras, "Bu sinek yarımadada çok yaygın. Mandalinaların yüzde 50'si bu sinekten zarar görmüş durumda. Ekonomimiz açısından da çok ciddiye alınması gereken bir konu. Bu sineklerle doğal tuzakları kullanarak mücadele ediyoruz. Ama bu tuzakları toplu olarak herkesin kullanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bitkilerden elde edilen ilacın dozunun iyi ayarlanması durumunda yüzde 60 oranında haşereleri uzaklaştırma etkisi sağlandığı, doğal ilaç olduğu için meyve ve sebzelere herhangi zararının olmadığını bildirdi.