Bodrum Mandalinasından 20 Çeşit Ürün Elde Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde girişimci Fadime Aslan, Bodrum mandalinasından dolma, sütlaç, baklava, pastil, tarhana ve peynirin de olduğu 20'ye yakın ürün elde ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde girişimci Fadime Aslan, Bodrum mandalinasından dolma, sütlaç, baklava, pastil, tarhana ve peynirin de olduğu 20'ye yakın ürün elde ediyor.



Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi 44 yaşındaki Fadime Aslan, yaklaşık 8 yıldır mandalina dolması başta olmak üzere, 20'ye yakın mandalinalı ürün elde etmeye başladı. Aslan, evinde ailesiyle birlikte yaptığı bu ürünleri festivaller başta olmak üzere, ilçenin çeşitli alanlarında kurulan stantlarda ve sosyal medya üzerinden tanıtımını yapıp, kargo yoluyla satışa sunuyor.



Girişimci Fadime Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça değerli gördüğü Bodrum mandalinadan ekşi, sütlaç, baklava, un, tarhana ve pastil gibi ürünler yaptığını söyledi.



Bodrumluları mandalina bahçelerine sahip çıkmaya davet eden Aslan, bu alanların yerine beyaz binaların yapılmaması gerektiğini vurguladı.



"20 çeşit ürünümüzün patentini aldım"



Bodrum'dan çıkan bu ürünleri yurt dışına da ihraç edilebileceğine dikkati çeken Aslan, şöyle konuştu:



"Mandalina oldukça kaliteli, bu ürünler de oldukça dikkat çekiyor. Bunlara sahip çıkalım istiyorum. Ben 8 yıldır Bodrum mandalinasından ürün yapıyorum. Bunların tamamının da patentini aldım. Mandalina evi diye de tescil yaptırdım. Her şey Bodrum'a ait oldu. Ürünleri daha iyi yerlere taşıyıp, ev hanımlarına da üretmek ve tüketmek için bir nevi iş imkanı da sağlamış oluruz. Bu ürünler dünyada bir ilk oldu. 20 çeşit ürünümüzün patentini aldım. Bunlar arasında, iç pilavlı dolma, sütlaç, salamura, baklava, ekşi, pastil, kuru lokum, tarhana, peynir, tahin helvası ve mandalina çayı gibi ürünler yer alıyor."



8 yıldır bu işle uğraştığını ve artık Bodrum'da kendince bir pazar oluşturduğunu ifade eden Aslan, sosyal medya üzerinden satışını yaptığı ürünlerini kargoyla, diğer satışlarını da stantlarda yaptığını belirtti.



"Bodrum mandalinasını da çok seviyorlar"



Ürünleri ilk kez görenlerin oldukça şaşırdığını aktaran Aslan, "Yazın otellerle, plaj ve kulüplerle çalışıyoruz. Değişik ürünler olduğu için insanların dikkatini çekiyor. Bodrum mandalinasını da çok seviyorlar." ifadesini kullandı.



Aslan, bu ürünlerin yurt dışında da tanıtımını yapmak için uluslararası patent alma çabasında olduklarını da vurguladı.



"Bodrum'a yakışan ürünler olmuş"



Eşiyle mandalinalı ürünlerin tadına bakan Dilek Onum, çok farklı ve enteresan ürünler olduğunu kaydetti.



Dolmanın kendisine çok ilginç geldiğini ifade eden Onum, "Baklava, sütlaç ve dolma çok farklı görünüyor. Mandalinanın bu şekilde değerlendirilmesini çok güzel buluyorum. Bodrum'a yakışan ürünler olmuş." dedi.



Ürünlerin birçoğunun tadına baktığını ve çok başarılı bulduğunu ifade eden Hakan Omun da, girişimci Fadime Aslan'ı tebrik etti.



Mandalinalı ürünleri kabuğuyla tüketmenin çok değişik olduğuna işaret eden Oya Polat ise gördüğü ürünlerin klasik, her yerde bulunan ürünlerden olmadığını, bu nedenle görünce ve tadına bakınca çok keyif aldığını kaydetti.

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