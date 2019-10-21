Bodrum Mandarin Oriental'e iki ödül birden
45 dakika önce
Dünyanın en prestijli otelcilik ödüllerinden biri olan 2019 World Luxury Hotel Awards'ta bu yılın en iyileri belli oldu.
Dünyanın en prestijli otelcilik ödüllerinden biri olan 2019 World Luxury Hotel Awards'ta bu yılın en iyileri belli oldu. Bodrum Mandarin Oriental, Türkiye'nin En İyi Genel Müdürü ve dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort'u kategorilerinde ödüle layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:51
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