Bodrum Mandarin Oriental'e iki ödül birden

Dünyanın en prestijli otelcilik ödüllerinden biri olan 2019 World Luxury Hotel Awards'ta bu yılın en iyileri belli oldu. Bodrum Mandarin Oriental, Türkiye'nin En İyi Genel Müdürü ve dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort'u kategorilerinde ödüle layık görüldü.