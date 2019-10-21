Son Dakika Haberleri: Bodrum Mandarin Oriental'e iki ödül birden
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Bodrum Mandarin Oriental'e iki ödül birden

45 dakika önce

Dünyanın en prestijli otelcilik ödüllerinden biri olan 2019 World Luxury Hotel Awards'ta bu yılın en iyileri belli oldu.

Bodrum Mandarin Oriental'e iki ödül birden, System.String[]

Dünyanın en prestijli otelcilik ödüllerinden biri olan 2019 World Luxury Hotel Awards'ta bu yılın en iyileri belli oldu. Bodrum Mandarin Oriental, Türkiye'nin En İyi Genel Müdürü ve dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort'u kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Türkiye, Bodrum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:51 
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