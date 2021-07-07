Bodrum, Marmaris ve Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanları Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Bodrum, Marmaris ve Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanları Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret EttiMarmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Doğan Güneri Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Doğan Güneri Vali Orhan Tavlı'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı'ya, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan'a ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Doğan Güneri'ye teşekkür etti.