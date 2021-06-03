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Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

03.06.2021 13:50

Son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sezon 1' isimli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sezon 1' isimli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada, Bodrum'da fuhuş yaptıran bir çete tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart, ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından önceki gün operasyon için düğmeye bastı. Bodrum merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Sakarya ve Manisa'da 'Sezon 1' adı verilen operasyonda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 148 polisin katıldığı operasyonda, 42 adreste arama yapıldı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 suikast silahı, cep telefonları ve SİM kartlar ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alınırken, 49 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 28 şüpheliden 18'i bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BODRUM MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika


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