Son Dakika Haberleri: Bodrum Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

Bodrum Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

18 dakika önce

BODRUM merkezli gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 1'i Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
BODRUM merkezli gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 1'i Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki çalışma sonrası, göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçişinde organizatörlük yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler bugün, Bodrum ve Balıkesir il merkezinde eş zamanlı operasyon yaptı. Bodrum'da Suriye uyruklu A.A.M. ile birlikte S.V., L.A., M.B., F.C., P.V., D.A., F.Ş. ve Ö.Ö. ayrıca Balıkesir'de Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 1 dürbün ele geçirilirken, dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

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