Son Dakika Haberleri: "Bodrum Minyatür Buluşması" sergisi açıldı
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"Bodrum Minyatür Buluşması" sergisi açıldı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tezhip ve minyatür sanatçısı Mihaela Alpayer'in "Bodrum Minyatür Buluşması" adlı sergisi açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tezhip ve minyatür sanatçısı Mihaela Alpayer'in "Bodrum Minyatür Buluşması" adlı sergisi açıldı.

Bodrum Ticaret Odası salonunda düzenlenen törenle 39 eserin yer aldığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Osmanlı ve İstanbul konulu eserlerin sergilendiği etkinliğe, sanatseverler ilgi gösterdi.

Romanya'da doğup büyüyen ve 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Mihaela Alpayer, yaptığı konuşmada, gelenseksel Türk süsleme sanatına ilgisi nedeniyle önce tezhip sonra da minyatür eğitimi aldığını söyledi.

Türkiye'de taşların, kumaşların, camların üzerinde her yerde sanatla karşılaşılabileceğini aktaran Alpayer, "Daha fazla Osmanlı sanatını ve yaşamını yansıtmaya çalıştım. O dönemin yaşamını, mimarisini, o dönemdeki güzellikleri gündemde tutmaya çalıştım. Tezhip, minyatür ve hat sanatı ayrılmaz bir bütündür. Bazı eserlerimde tezhip, minyatür ve hat sanatını bir arada kullandım." diye konuştu.

Sergi, 30 Eylül'de sona erecek.

Bodrum Minyatür Buluşması sergisi açıldı

Türkiye, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:13 Kaynak: AA
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