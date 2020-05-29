Bodrum modern otogarına kavuşuyor - Son Dakika

Bodrum modern otogarına kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında temeli atılan ve 74 milyon TL'ye malolması beklenen otogar inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

Bodrum modern otogarına kavuşuyor, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında temeli atılan ve 74 milyon TL'ye malolması beklenen otogar inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.


Bodrum yeni otogarında Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon yer alıyor. Turizm merkezi Bodrum'da yeni otogarın hizmete girmesiyle birlikte şehir içi trafiği rahata kavuşmuş olacak.


Türkiye'nin Avrupa'nın en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum yılda yaklaşık olarak 4 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Yarımadasının şehir içi trafik sorununu azaltmak için Torba Kavşağında yeni otogar inşaatına 9 Mart 2019 tarihinde temelini atmıştı.


Türkiye'de ilk defa otogarda elektrikli araç şarjı


Bodrum Torba kavşağında 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan yeni Bodrum Otogarının yüzde 90'ını tamamlandı. 74 milyon liraya mal olması planlanan otogarda Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon yer alıyor. Öte yandan otogarın çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde otogar kendi enerjisini üretecek. İnşaat alanı 17 bin 117 metrekare olan otogarda şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç olarak tasarlandı.


Şehir içi trafiği rahatlayacak


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bodrum sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı turizm merkezlerinin başında geliyor. Muğla güneşlenme süresi bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir. Bodrum Otogarı çatısındaki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek. Türkiye'de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyonumuz olacak. Mevcut otogarımızın Bodrum ilçemizin en işlek yerinde olması nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı da yeni otogarımız faaliyete girdiğinde bir nebze olsun azalacak. Eski otogar alanı vatandaşlarımız ve ilçe belediyemizle fikir alışverişinde bulunarak ne yapılması gerektiğine karar vereceğiz" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum modern otogarına kavuşuyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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