Bodrum, Muğla'da ilçe bazında 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk ve tek belediye oldu - Son Dakika

Sıfır Atık Belgesi'ni, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teslim ederek, gerçekleştirilen duyarlı çalışmalardan dolayı kendisini kutladı. Başkan Aras da, sıfır atık konusundaki titiz çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür ederek, "Bildiğiniz gibi belediye hizmet binalarımız daha önce 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazanmıştı. Sürdürülebilir bir çevre ve sıfır atık konusundaki çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. Plastiği hayatımızdan çıkartmak adına da yeni yılla birlikte bazı projeleri hayata geçireceğiz. Bu kapsamda belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalara tüm halkımızdan destek bekliyoruz." dedi.

HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi faaliyetleri kapsamında 14 farklı grupta 42 farklı atığın toplandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında pazar yerlerinden çıkan organik atıkların geri dönüşümü için "kapalı sistem kompost cihazı" ile kompost üretimine başlanırken, organik atıkların doğaya yeniden çevre dostu ürün olarak kazandırılarak sera gazı etkilerinden korunması hedefleniyor. Haftada yaklaşık 1400 litre elde edilen kompost, park ve bahçe ile tarımsal faaliyetlerde kullanıyor.

Bitkisel atık yağların toplatılması kapsamında ise Bodrum geneline 200 adet biriktirme kumbarası konulurken, bu kumbaralar sayesinde atık yağların toplanıp kanalizasyon sistemine karışması engelleniyor.

İlaç atıklarına yönelik ise sağlık ocağı ve eczane gibi noktalara toplamda 97 adet atık ilaç kumbarası konuldu.

Tekstil atıklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ise Bodrum genelinde 250 adet atık kumbarası bulunuyor.

Mahalle bazında hayata geçirilen "Atık Toplama Günleri" projesi kapsamında ise 'Alo Atık Hattı' (363 94 00) kuruldu.

Ambalaj atıklarının toplanması için ise Bodrum genelinde 1700 adet mavi renkli geri dönüşüm konteynırı konulurken, bu atıklar sözleşmeli firma tarafından toplanıyor.

Bodrum Belediyesi, EAGD (Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği) ve Yanındayım Derneği tarafından imzalanan protokol ile elektronik atıklar, köy okullarında bilgisayar sınıfına dönüşecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 400 personele plastik kullanımını azaltmaları için metal mataralar dağıtılırken, 4 noktaya kurulan arıtma cihazları ile göreve çıkan personeller buradan mataralarına su dolduruyor.

Temizlik işleri Müdürlüğü'nce toplanan bahçe atıklarından torf üretilmesi için başlatılan çalışmalarda ise sona gelindi.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan eğitim kurumlarında çevre mühendisleri tarafından, geri dönüşümün önemi başta olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri devam ederken, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne yapılan ziyaretler doğrultusunda geri dönüşümün önemi, ayrıştırılan atıkların gösterilmesi ile daha detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Bu yapılan çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında İlçe Belediyelerin 2021 yılı sonuna kadar yapması zorunlu olan kriterleri yerine getiren Bodrum Belediyesi, Muğla'da ilçe bazında ilk ve tek Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanan belediye oldu.