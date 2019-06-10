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Bodrum Müzik Akşamları

47 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği düzenlendi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği düzenlendi.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ilk programda, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ve Azeri besteci, piyanist İlyas Mirzayev sanatseverlerle buluştu.
Konserin ilk bölümünde Tolga Taviş yönetimindeki orkestra Prens Igor Operası'ndan "Poloveç Dansları" ve besteci Maurice Ravel'in "Bolero" eserini seslendirdi.
İkinci bölümde ise orkestra, Burhan Öçal ve İlyas Mirzayev eşliğinde performans sergiledi.
Yerli ve yabancı eserlere yer verilen konserde restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi surlarına ay yıldız yansıtıldı.
Sanatçı Burhan Öçal, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bir mekanda konser vermekten mutlu olduğunu söyledi.
Mirzayev de yabancılara Türk müziğini anlatmaya ve tanıtmaya çalıştığını ifade etti.
Bodrum Müzik Akşamları'nda, 12 Haziran'da Nikos Haliassas şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve keman virtüözü Alexander Markov, Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'inci senfoni eserleri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:53 Kaynak: AA
Muğla, Burhan Öçal, Bodrum, Kültür Sanat
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