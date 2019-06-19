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Bodrum Müzik Akşamları

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında İncesaz Grubu sevenleriyle buluştu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında İncesaz Grubu sevenleriyle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte sahne alan ve solistliğini Ezgi Köker ile Bora Ebeoğlu'nun yaptığı grup, eski ve yeni albümlerinin yanı sıra film müziklerini de seslendirdi.
Konserde, sanatçılar performanslarıyla beğeni topladı.
"Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında, 26 Haziran'da Rubato ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:48 Kaynak: AA
Muğla, Bodrum, Kültür Sanat
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