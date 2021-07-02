Bodrum nüfusu 1 milyona yaklaştı - Son Dakika

Bodrum nüfusu 1 milyona yaklaştı

Kısıtlama kalktı Bodrum'a akın başladı; trafik kitlendi, sahillerde adım atacak yer kalmadı

MUĞLA - Yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından yerli ve yabancı turistler akın akın Bodrum'a gelmeye başladı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan ilçede, trafik felç olurken sahillerde adım atacak yer kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecinde seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranların çalışma saatlerinin normale döndüğünün açıklamasının ardından Bodrum turist akınına uğradı. Pandemi sürecinde başlayan nüfus artışı nedeniyle ilçe nüfusu 700 bini aşmıştı. Yasakların tamamen kalkmasıyla birlikte Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı.

Trafik kitlendi

1 Temmuzda araçlarıyla yola çıkan yerli turistlerinde Bodruma ulaşmasıyla birlikte İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 4 kilometrelik yolu 1 saatte geçe bilen vatandaşlar çileden çıktı.

Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, 1 Temmuz itibariyle akın akın turistlerin Bodrum'a geldiğini ifade ederek, "Yeni normalleşme süreciyle birlikte insanlar Bodrum'a gelmeye başladı. Özellikle trafik çok fazla yoğun oluyor. Adım adım ilerleniyoruz trafikte bunun için Bodrum'a gelecek olan yerli turistler özellikle havayollarını ya da otobüsleri kullansınlar. Stresten kaçan turistler trafikte büyük bir stres yaşıyor. Yetkililer bir an önce umarım buna bir çözüm bulur. 1 Temmuz'dan itibaren ise trafik iyice yoğunlaştı, sahiller doldu oteller dolmaya başladı" dedi.

25 yıllık turizmci Geylani Dursunoğlu ise otel doluluklarının yavaş yavaş arttığını ifade ederek, "Bodrum'da ciddi bir yoğunluk oluştu. Hem iç pazar, hem dış pazar 1 Temmuz itibariyle yoğunluk oldukça arttı. Rezervasyonlar oldukça hızlı gelmeye başladı. Şimdiden bayram hazırlıklarına başladı. Dolu dolu bir bayram geçireceğiz" dedi.