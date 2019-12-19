Bodrum Odaları Saylak'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bodrum Odaları Saylak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bodrum Odaları Saylak'ı ziyaret etti

6 saat önce

Bodrum'daki Oda ve Birlik Başkanları Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Barış Saylak'ı ziyaret etti.

Bodrum Odaları Saylak'ı ziyaret etti, System.String[]

Bodrum'daki Oda ve Birlik Başkanları Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne atanan Barış Saylak'ı ziyaret etti. Ziyarette talepler de iletildi.


Bodrum'daki Oda ve Birliklerin ziyaretinde tarım ile turizmin buluşmasını, Agro turizm başlatılmasını, ayrıca Karaova barajında tarımsal sulama suyunun ücretinin çok yüksek olması nedeniyle Bodrum Ziraat Odasının DSİ'den baraj suyunun işletmesinin Ziraat Odasına verilmesinin talep etti. Ziyarette Bodrum mandalin hasat şenliğinin kurumlarla hep birlikte yapılmasının daha etkili olacağı dile getirildi. - MUĞLA

Barış Saylak, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elektrik teline takılan çekyatı görenler neye uğradığını şaşırdı!
Boş araziye atılan kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi Güvercinlerini öldüren atmacaya tuzak kurdu, "Adamı böyle yakalarlar" dedi Müziğe kendini kaptıran temizlik işçisinin dansı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
17:06 TBMM'de babalara "destek" eğitimi verilecek - Son Dakika Haber
17:02 Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika Haber
17:01 AK Parti'li Boyraz: Şehit kaymakamın babası özel izinle Genel Kurul'a girdi - Son Dakika Haber
16:59 Rize'de Minik Yüreklerden Dev Kampanya - Son Dakika Haber
16:58 CHP'de kongre süreci başlıyor - Son Dakika Haber
16:29 Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti - Son Dakika Haber
16:00 Davetsiz girdikleri düğünde damadı döverek öldürdüler - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:11:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum Odaları Saylak'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]