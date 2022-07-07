Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme - Son Dakika
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Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme

07.07.2022 16:36
Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi’nde yer alan toplam 439 milyon 803 bin 80 metrekare yüzölçümlü 14 adet parseli özelleştirilme kararı aldı. Pazarlık usulüyle ihaleye girecekler için geçici teminat bedeli 60 milyon TL olarak belirlendi. İhalenin şartnamesi 50 bin TL ödenerek alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yer alan toplam 439 milyon 803 bin 80 metrekare yüzölçümlü 14 adet parseli özelleştirilme kararı aldı. Pazarlık usulüyle ihaleye girecekler için geçici teminat bedeli 60 milyon TL olarak belirlendi. İhalenin şartnamesi 50 bin TL ödenerek alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesinde yer alan parsel toplamı 439 milyon 803 bin 80 metrekare yüzölçümlü, 14 adet taşınmazın satışına karar verdi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre en büyüğü 76 milyon 863 bin 45 metrekare olan parsellerin, en küçüğü ise 6 milyon 206 bin 72 metrekareden oluşuyor. Araziler, Aktur İnce Burun Plajına bitişik alanda bulunuyor.

Şartnamede ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi. Şartnameye göre ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılarak açık artırmayla sonuçlandırılacak. İhale şartnamesi bedeli 50 bin TL, geçici teminat bedeli ise 60 milyon TL olarak belirlendi.

YÜZDE 40'I PEŞİN, KALANI 48 AYDA 4 TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Şartnameye göre teklifler Türk lirası cinsinden verilecek ve ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40'ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise on iki ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok kırk sekiz ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 24 oranında vade farkı uygulanacak.

TAŞINMAZLAR 'ASKERİ YASAK VE GÜVENLİK BÖLGESİ' İÇİNDE KALIYOR

Son teklif verme tarihinin 19.09.2022 olduğu ihalenin şartnamesinde, "Ayrıca taşınmazların tapu kaydının 'beyanlar/şerhler' hanesinde Askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır. 2565 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince belirtilen alan içerisinde kalmaktadır." hükmü yer almaktadır. Tapu kayıtlarının beyanlar/şerhler hanesinde yer alan bu şerh nedeniyle ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin 2565 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, taşınmazların mülkiyetini edinip edinemeyeceklerini ihaleye teklif vermeden önce araştırmaları gerekmektedir" uyarısında da bulunuldu.

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Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme - Son Dakika

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