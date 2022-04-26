BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI DENGİZ ODA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI DENGİZ ODA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKTI

26.04.2022 15:09

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili ile birlikte otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili ile birlikte otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro'ya kadar çıkıyor. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin dedi.

Ramazan Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyenler, otellere rezervasyon yaptırdı. Gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum otellerinde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Turistik tesisler tiplerine göre değişkenlik göstermektedir. Her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriliyor. Gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayan oteller olduğu gibi 8 bin TL'ye de oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro'ya (158 bin TL) kadar çıkıyor dedi.

'BAYRAMDA 1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ'

Bayramla birlikte tatil sezonunun başlayacağını dile getiren Ömer Faruk Dengiz, Yıllar sonra hayat normale döndü. Otellerden güzel haberler aldık. Bayram öncesinde bakıldığında otellerde yaklaşık yüzde 80 doluluk var. Bayrama kadar her gün, bu oran artmaya devam ediyor. Tatilciler, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmeli. Bayramda genel olarak bakıldığında 1 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. 27 Mart'ta yurt dışı uçuşları başladı, ilk uçuşlar İngiltere'den gerçekleşti. 15 Nisan'a kadar 15 bin yabancı turist Bodrum'a girmiş bulunuyor. Uçaklarda yüzde 80 doluluk mevcut. Bu iyi bir oran ve her şeye rağmen uçakların dolu gelmesi iyi bir gelişme. İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden turistler, Bodrum'a gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlarını önceden yapmalarını tavsiye ediyorum. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin. TÜRSAB onaylı, bilinen acentelerden rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum diye konuştu.

'BAYRAM İÇ TURİZME HAREKET KATACAK'

Bayramla birlikte hareketli sezonun başlayacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri ve turizmci Yiğit Girgin ise Otelci dostlarımızdan aldığımız son rakamlara göre, otellerde yüzde 80, yüzde 90 oranında doluluk var. Bayrama özel animasyon ve konserler hem şehir içi hem de sahil kenarındaki otellerimiz için hazır. Çarşı esnafımızla birlikte şehrin kendisi de bu konuda hazırlık yapıyor. Bodrum'da bayramla beraber yaz sezonunun da açılışını yapacağımızı söyleyebiliriz. Bayram iç turizme hareket katacak. Aynı zamanda dış turizm için bakanlığımızın yaptığı reklam çalışmalarıyla beraber ciddi bir dış turist potansiyeli var. Özellikle orta Avrupa ve İngiltere pazarında hareketlenme gözlemliyoruz. Bayramla beraber açılan sezonda, güzel gelişmeler bizi bekliyor olacak dedi.

Turizmci ve iş insanı Zeynel Kılıç da Mart itibarıyla otellerimiz sezona hazırlandı. Nisan itibarıyla turist girişleri oldu. Özellikle Avrupa'daki paskalya tatili dolayısıyla son iki hafta çok verimli geçti. Bu sene bayram sezonun tam başlangıcına denk geliyor. İkisinin birleşmesiyle yoğun bir şekilde sezona girmiş olacağız. Bu kapsamda bütün hazırlıklar yapıldı. Çoğu otel, canlı müzik ve sanatçıları bayram programına aldı. Bizim işletmemizde de hazırlıklar yapıldı ve yoğunluk var diye konuştu.

BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI DENGİZ ODA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKTI
BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI DENGİZ ODA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKTI
BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI DENGİZ ODA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKTI
BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI DENGİZ ODA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKTI

YORUMLAR
500
Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı Bodrum'da Çocuklar, Umurça Parkı'ndaki 'Çocuk Şenliği'Nde Doyasıya Eğlendi Bodrum'da Çocuklar, Umurça Parkı'ndaki 'Çocuk Şenliği'Nde Doyasıya Eğlendi

Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum, Muğla, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI DENGİZ ODA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:42 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor!
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI DENGİZ ODA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement