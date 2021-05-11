BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR - Son Dakika

BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR

11.05.2021 10:33

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'tam kapanma' nedeniyle sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilen oteller, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'tam kapanma' nedeniyle sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilen oteller, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki oteller 'tam kapanma' sonrasında açılması beklenen yeni sezon için çalışmaları tamamladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıs ayı sonuna kadar turistin görebileceği her çalışanın aşılanacağını açıklaması üzerine turizm sektöründe aşı çalışmaları hız kazandı. Personelin aşılandığını ve koronavirüs önlemleri kapsamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Bodrum Mio Bianco Resort Otel Müdürü Nihat Terzi, "Otel olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Bu süreçte en büyük silah; aşılama. Aldığımız tedbirlerle birlikte personelimiz aşılandı. Misafirlerimiz otelimizde gönül rahatlığıyla tatil yapabilirler" dedi.

"SEZONUN GEÇ BAŞLAMASI, GEÇ BİTECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Turizm sektöründe bu sene geçen yıla göre daha olumlu bir tablo olduğunu dile getiren Nihat Terzi, "Geçen sene personelimizin ve misafirlerimizin özverili davranışları ile hiç sorun yaşamadan sezonu tamamladık. Haziran ayının 1'i itibariyle otelimizi açmayı planlıyoruz. Geçen yıl aynı tarihlerle bu yılı kıyasladığımızda rezervasyonlarımızda büyük artış var. Özellikle temmuz ve ağustos ayı rezervasyonları bizi mutlu eden seviyelere ulaştı. Sezonun geç başlaması, geç biteceğini gösteriyor. Eylül rezervasyonları da geçmiş yıllara göre daha iyi gidiyor. Sezonun ekim sonuna kadar süreceğini anlıyoruz. Yüzde 90 oranında iç pazara hizmet veren bir oteliz. Aşılama geçen hafta başladı ve şu an otelde bulunan tüm personel aşılandı. Sezonun başlayacak olması nedeniyle ekibimize yeni katılacak olan personellerimizin de aşıları yapılacak" ifadeleri kullandı.

"MASKE, MESAFE VE HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ"

Koronavirüs önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen konularında taviz vermediklerini belirten Nihat Terzi, otelin düzenli olarak dezenfekte edildiğini ifade ederek, "Bizim için maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Misafirlerimizin otele ilk giriş yaptığı andan itibaren deniz kenarına indiği ana kadar kuralları her yerde uyguluyoruz. Misafirlerimizin sağlığı için kapalı ve açık tüm alanlarda maske takmalarını rica ediyoruz. Misafirimiz otele giriş yaptığında ateş ölçümleri yapılıyor. Öte yandan kapalı alanlarımızın tamamında elektronik ateş ölçer var. Misafirimiz istediğinde kendi ateşini kendisi kontrol edebiliyor. Otelimizin tüm kapalı alanlarında olduğu gibi odalarımız da misafir girmeden önce dezenfekte ediliyor. Misafirimiz otelden ayrıldıktan sonra oda tekrar dezenfekte ediliyor ve 8 saat boş kaldıktan sonra yeni misafirimizi ağırlamaya başlıyoruz" diye konuştu.

BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR
BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR

Koronavirüs, Bodrum, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM OTELLERİ YENİ SEZONA HAZIR - Son Dakika


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