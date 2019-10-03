Bodrum Otogar yapım çalışmaları devam ediyor

Bodrum Torba Kavşağı'nda 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımı devam eden ve 74 Milyon TL'ye mal olacak Bodrum Otogarında incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün otogarın tamamlanmasıyla Bodrum şehir içi trafiğinin bir nebze olsun rahatlayacağını, otogarın çatısındaki güneş panelleriyle de kendi enerjisini üreteceğini söyledi.



Bodrum otogarında incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yenilikçi ve Muğla'ya yakışan hizmetleri yaşadıkları şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gürün; "Muğla güneşlenme süresi bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir şehir. Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisinden olabildiğince fazla yararlanmak istiyoruz. Bodrum Otogarımızın çatısı da güneş panellerinden oluşacak ve kendi enerjisini üretecek. Ayrıca yeni otogarımızda artan elektrikli arabalar için şarj istasyonları da olacak. Mevcut otogarımızın Bodrum ilçemizin en işlek yerinde olması nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı da yeni otogarımız faaliyete girdiğinde bir nebze olsun azalacak. Muğlamıza yakışan, koruyan ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetleri yaşadığımız şehre kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.



Muğla genelinde yatırımları ile dikkat çeken ve Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum olan Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum otogarı çalışmaları yüzde 40 tamamlandı. Önümüzdeki yıl hizmete açılması planlanan Bodrum Otogarı'nda 21 otobüs peronu, 45 minibüs peronu, 157 açık otopark, 19 kapalı otopark, 8 engelli otoparkı olacak şekilde tasarlandı.



Bodrum Şehirler Arası otobüs terminalinin çatısı tamamen güneş panellerinden oluşacak ve kendi enerjisini çatısında üretecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mezbaha tesisleri, Menteşe otogarı, Bodrum ek hizmet binasından sonra güneş enerjisinden yararlanan dördüncü tesisi olacak. Türkiye'de bir ilk olarak Bodrum Otogarı'nda 6 elektrikli araç şarj istasyonu vatandaşlara hizmet verecek. - MUĞLA