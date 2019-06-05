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Bodrum plajları cıvıl cıvıl

28 dakika önce

BODRUM'da bayram tatilini geçiren tatilciler, sahil ve plajları doldurdu.

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BODRUM'da bayram tatilini geçiren tatilciler, sahil ve plajları doldurdu. Plajlarda yer bulamayanlar tatilcilerin ise ağaç altlarında çadır kurmaları dikkat çekti.
Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından Bodrum'a akın akın gelen tatilciler, bayramın ikinci gününde soluğu sahillerde aldı. Deniz suyu sıcaklığının 21, hava sıcaklığının ise 25 derece olarak ölçüldüğü ilçe merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında ne karada ne denizde yer kalmadı. Yerli ve yabancı turistler birlikte denize girip, güneşlendi, su sporları yaptı. Plajlarda renkli görüntüler oluştu. Şehir merkezinde yer bulamayanlar ise araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallerindeki plajlara gitmeyi tercih etti.
Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarına katılarak eşsiz güzellikteki koyları gezerken, bazıları ise plajlarda yer kalmayınca ağaç altında çadır kurdu.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
Türkiye, Ramazan Bayramı, Bodrum, Güncel
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