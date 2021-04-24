BODRUM PLAJLARI TURİSTLERE KALDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki cadde, sokak ve plajlar, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerce gezildi.

Bodrum'un meydan, cadde ve sokakları, kısıtlamada boş kaldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerini, kısıtlamadan muaf kalan turistler gezdi. Dünyaca ünlü Kumbahçe Paşatarlası ve Gümbet Sahili'ne gelen turistler ise hava sıcaklığının 26, deniz su sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte denizin tadını çıkardı. Bodrumlular ise balkonlarında oturup güneşli havanın keyfini sürdü.