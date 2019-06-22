Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı
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MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'daki plajlar, yarın yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbulluların kente dönmesiyle, yabancı turistlere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:24 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum
'daki plajlar, yarın yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbulluların kente dönmesiyle, yabancı turistlere kaldı.
İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, bugün sakindi. Tatil yapan İstanbullu seçmen, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Bodrum'dan ayrıldı. Dönüş
yolculuğu, trafikte yoğunluk yaratırken, Gümbet Mahallesi
başta olmak üzere Bodrum'un birçok bölgesindeki sahil ve plajlar, yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler, plajların sakinliğinde güneşlenip denize girdi.
- Muğla
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