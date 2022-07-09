Bodrum plajlarında bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Bodrum plajlarında bayram yoğunluğu

09.07.2022 15:16

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci gününde plajlarda yoğunluk yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci gününde plajlarda yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da Kurban Bayramı'nda yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı turistler başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü gibi plajlarda denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.Tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için halk plajlarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre temizliği ve ortak kullanım malzemeleri konusunda daha hassas olunması gerektiğini söyledi. Aras, "Bu yıl sayısı 70'e yükselen halk plajımızda Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Birimlerimiz plaj ve çevresinde günlük atık toplama faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, plajlara yerleştirilen 1461 adet şemsiyeden 140 tanesinin kırılması ve bazılarının da bilinmeyen kişi veya kişilerce alınması üzerine yerine yenileri yerleştirildi. Vatandaşların ve misafirlerin Bodrum'un eşsiz kıyılarından ve denizden rahat bir şekilde ve daha fazla faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.


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BODRUM'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU; 40 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI BODRUM'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU; 40 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI Bodrum Halk Plajlarında Bakım Çalışmaları Yapıldı Bodrum Halk Plajlarında Bakım Çalışmaları Yapıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum plajlarında bayram yoğunluğu - Son Dakika

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