Bodrum plajlarında sıcak hava yoğunluğu - MUĞLA - Son Dakika

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum'un plajlarında, sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler, Torba, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sıcak havada denize girip güneşlenirken, bazıları da su sporları yaparak, zaman geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:37 - Kaynak: AA
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