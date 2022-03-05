Bodrum polisi uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika
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Bodrum polisi uyuşturucuya geçit vermedi

05.03.2022 14:07
Bodrum polisi uyuşturucuya geçit vermedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe girişinde kovalamaca sonucu durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 750 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe girişinde kovalamaca sonucu durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 750 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Bodrum'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisini alan polis ekipleri ilçe girişinde şüpheli aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü ile narkotik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada 750 gram skunk olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan M.H.Ö., C.K. ve F.Ç. uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. - MUĞLA

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Uyuşturucu, Narkotik, Tragger, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum polisi uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika


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