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Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak

10.09.2021 19:15
Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak, System.String[]

Ragbi Ligi Avrupa Şampiyonası D Grubu maçları, 14-17 Ekim tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde oynanacak.

Ragbi Ligi Avrupa Şampiyonası D Grubu maçları, 14-17 Ekim tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde oynanacak.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı(BOTAV) ve Türkiye Ragbi Ligi Derneği (TRLA) işbirliğiyle Ragbi Ligi Avrupa Şampiyonası D Grubu maçları, 14-17 Ekim tarihlerinde Bodrum'da oynanacak. 4 takımlı D Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Malta, Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

Şampiyonada Türkiye Hollanda ile Malta Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Ardından galip gelecek 2 takımla mağlup olacak 2 takım birbirleri oynayacak ve sıralama belirlenecek. Birinci olacak takımın 2025 yılındaki Dünya şampiyonasına katılacağı bildirildi.

Şampiyona ile ilgili Trafo Kafe'de basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Ragbi Ligi Derneği Başkanı Gürol Yıldız ile yönetim kurulu üyesi Julien Treu ve şampiyonanın iklim partneri Bizim Dünyamız Vakfı yetkilisi Doğa Keskintepe katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Ragbi Ligi Derneği Başkanı Gürol Yıldız, ragbi sporunda Türkiye'nin 5 yıllık bir tarihinin olduğuna işaret ederek "Ragbi ligine Türkiye'de 5 takımla başladık ve çok çok başarılı olduk. 2016 yılında 4-5 takımla başladıktan sonra Avrupa Ragbi Ligi Federasyonu bizim statümüzü kabul etti ve biz federasyona üye olduk." dedi.

Şampiyonanın Bodrum'da oynanması fikrini Bodrum Belediyesinin çok olumlu karşıladığını anlatan Yıldız, "İnşallah daha güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.

Şampiyonanın iklim partneri Bizim Dünyamız Vakfı yetkilisi Doğa Keskintepe "Spor müsabakaları kültür sanat etkinlikleri gibi hepimizi bir araya getiren anlamlı etkinlikler. İklim değişikliği de sebepleri ve sonuçları ile hepimizi aynı şekilde etkileyen ve birlikte çalışmamız gereken küresel bir kriz. Bugün Ragbi Ligi Derneğimiz ile birlikte anlamlı bir başlangıç yapıyoruz. Bundan sonra başka branşlarda, başka takımlarla, başka etkinliklerde yine iklim partneri olarak sizlerle bir araya gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Ragbi Ligi'nin Bodrum'a ilgi gösterdiğini dile getirerek "Uluslararası bir müsabaka takvimi ile birlikte bugün sizlerin karşısındayız. Şampiyona turizm açısından hedef pazarımız olan İngiltere tarafında ciddi takipçi bulacaktır. Bu da Bodrum'un hedef pazarı olan İngiltere'de ragbi ile birlikte anılması gerçekten çok önemli. Çünkü turizm birçok faktörü yanında taşıyor. Turizm tek başına bir şey değil, altında kültür, spor gastronomi, sağlık, tarih gibi daha birçok faktörü barındırıyor. Turizmi sporla beslemek bence çok üst düzey bir düşünce." dedi. - MUĞLA

Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak
Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak
Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak
Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak
Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak
Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak
Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bodrum Ragbi'ye ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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