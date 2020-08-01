Bodrum rekora koşuyor: 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı - Son Dakika

Bodrum rekora koşuyor: 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı tatili arifesinde Bodrum'a 12 saatte giren araç sayısı 40 bini geçti.

Bodrum rekora koşuyor: 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı, System.String[]

Kurban Bayramı tatili arifesinde Bodrum'a 12 saatte giren araç sayısı 40 bini geçti. 4 günde ilçeye giren araç sayısı 151 bine ulaştı. Bodrum'a giren tatilcileri Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in elinde karanfillerle karşılaması tatilcileri sevindirdi.

Kurban Bayramını fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum'a akın akın gelmeyi sürdürürken, Bodrum girişinde bulunan Torba uygulama noktasından trafik ve asayiş uygulamaları aralıksız sürmeye devam ediyor.

KORGENERAL ELİNDE KARANFİLLE TATİLCİLERİ KARŞILADI

Akşam saatlerinde uygulama noktasına gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, elinde karanfillerle Kurban Bayramını Bodrum'da geçirecek olan tatilcileri karşıladı. Kadınlara karanfil veren Korgeneral Çitil tatilcilerin bayramını kutlayıp bayram kolonyası ve şeker ikram etti. Korgeneral Çitil'e Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özher, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin eşlik etti. Bodrum'a giren tatilcileri karşılayan Çitil ve beraberindekiler tatilcilerin bayramlarını kutlayıp maske, mesafe ve hijyen kuralları uyarılarında bulundular.

HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN 24 SAAT DENETİM BAŞLADI

Arife gününden itibaren Bodrum'da havadan, karadan, denizden yapılan denetimler 24 saate çıkarıldı. Karadan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Torba uygulama noktasından asayiş ve trafik uygulamalarının aralıksız 4 gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Polis ve jandarma bölgelerinde motorize ekipler devriye görevi yaparak vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunulacağı öğrenildi. Havadan ise polis helikopteri trafiği tehlikeye sokan ve kurallara uymayan sürücüleri gün boyu takip edecek. Bodrum'un mavi sularından yatlarıyla tatil yapanları ise Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat denizde devriye atarak güvenliğini sağlayacak.

40 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Pazartesi gününden itibaren artan trafik yoğunluğu arife günü 12 saatte 40 bin aracın girmesiyle yılın rekorunu kırdı. 29 Temmuz'da 35 bin araç ilçeye giriş yaparken, 28 Temmuz günüde ise 28 bin araç, 27 Temmuz'da ise 25 bin aracın girdiği öğrenildi. 26 Temmuz günü ise 23 bin araç ilçeye giriş yaptı. 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Bodrum'a giren araç sayısı 151 bini geçti.

7 BİN POLİS VE JANDARMA EKİBİ GÖREVDE

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla genelinde 7 bin jandarma ve polis ekibinin görev yaptığını belirterek, "Kurban Bayramımız süresince Sayın İçişleri Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın trafiğe ne kadar hassasiyet gösterdiğini, trafikte kaybedilen canlarımızın ne kadar önemli olduğunu ve bunu en aza düşürmek için ne kadar büyük gayret sarf ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu bayramda da Türkiye'nin en önemli, en sıkıntılı, en yoğun trafiğin olduğu Muğla il sınırlarımız içerisinde jandarma ve polis ekipleri olarak trafik ve diğer asayiş kuvvetlerimizle birlikte yaklaşık 7 bin tane jandarma ve polis ekiplerimizle birlikte il genelinin hemen hemen her noktasından trafik ve asayiş uygulamalarımızı en üst düzeyde yapmaya gayret ediyoruz. Polis helikopterimizin desteğiyle, motorize ekipler vasıtasıyla en üst düzeyde güvenlik önlemlerini almaya gayret ediyoruz. Halkımızın güven ve huzur içerisinde bayram tatilini geçirmesi için alınacak tedbirleri en üst seviyede aldık" dedi.

4 KATI TRAFİK OLUŞTU

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu trafiğin 4 katına çıktığını ifade ederek, "Yoğunluk bayram öncesi ve bayram arasında bakacak olursanız yaklaşık 4 kat bir artış var araç trafiğinde. Bunu çok anormal bir artış olarak değerlendirmiyoruz. Bölgemizin coğrafi durumu insanımızın bayram tatilini geçirmekle ilgili düşüncelerini göz önüne alacak olursak normal bir trafiğimiz var. Bununla ilgili de tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık. İnşallah çok büyük bir sorun yaşamadan, bayramımızı mutlu, huzurlu bir şekilde geçireceğiz. Jandarma Genel Komutan Yardımcımız da geldi. Trafikle ilgili alınan tedbirleri yerinde denetledi. Vatandaşlarımıza iyi dilekleriyle bayram kutlamalarını yaptı" ifadelerini kullandı.

(Eren Ayhan/İHA)

Jandarma, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 03:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum rekora koşuyor: 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı - Son Dakika
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