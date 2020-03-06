Bodrum sahilinde sığınmacıların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum sahilinde sığınmacıların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Bodrum sahilinde sığınmacıların tehlikeli yolculuğu

12 dakika önce

Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek isteyen bir grup sığınmacının Bodrum sahilinde botlarını şişirip denize açıldığı anlar, kameralarca görüntülendi.

Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek isteyen bir grup sığınmacının Bodrum sahilinde botlarını şişirip denize açıldığı anlar, kameralarca görüntülendi.

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri devam ediyor.

Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isteyen sığınmacılar, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ne gelerek sahil bandında gece bir süre bekledi.

Sığınmacılardan bazıları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin misafirperverliğinden çok memnun olduklarını ifade ederek, bin dolara satın aldıkları iki ayrı botla kendi çabalarıyla yurt dışına geçmeye çalışacaklarını ifade etti.

İstanköy'e çok yakın konumdaki Fenerburnu Koyu'nda bekleyen sığınmacılar daha sonra yanlarında getirdikleri botları pompayla şişirdi.

Yaklaşık 5 kişi kapasiteli iki ayrı bota 20'şer kişilik gruplar halinde binen sığınmacılar can yeleklerini de giydikten sonra tehlikeli yolculuklarına başladı.

Botun arka kısmına monte edilen seyyar motorla seyreden aralarında kadınların da olduğu sığınmacılar, gece karanlığında gözden kayboldu. Sığınmacıların hazırlık aşamaları ile denize açıldığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan bazı sığınmacıların ağırlık yapmaması için sırt çantalarını sahilde bıraktıkları da gözlendi.

Bodrum sahilinde sığınmacıların tehlikeli yolculuğu

Yunanistan, Kos Adası, İstanköy, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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