Bodrum sahilinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı - Son Dakika

Bodrum sahilinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Bodrum sahilinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen tatilciler yeni normalleşmeyi unutup normal bir tatil yaparak maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçe saydı.

Bodrum sahilinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

MUĞLA - Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen tatilciler yeni normalleşmeyi unutup normal bir tatil yaparak maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçe saydı.

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden akın eden tatilciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamaları dikkatlerden kaçmadı. Deniz kenarında iç içe denize giren vatandaşlar Korona virüs (Kovid-19) salgınını unuttu.

Üst düzey önlem

Bodrum Kaymakamlığı başta olmak üzere Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma komutanlığı salgına karşı üst düzey önlem aldı. Bodrum Belediyesi ekipleri tüm cadde ve sokakları, kendilerine ait kafeteryaları dezenfekte etti. Jandarma ve Polis ekipleri ise sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarını unutulmaması konusunda araçlardan anons yaparak uyarılardan bulundu. Tüm oteller, Barlar Kafeteryalar hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkararak günde en az 3 kez dezenfekte işlemleri yaptığı görüldü. Sağlık Bakanlığının, İç İşleri Bakanlığının ve Kültür ve turizm Bakanlığının Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı çıkardıkları genelgelere harfi harfine uydu.

Bazı otel ve işletmelerden edinilen bilgiye göre, tatile gelen vatandaşlar, otel çalışanlarını, işletmelerde çalışanları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları şeklinde uyarılarda bulunduklarını ama kendilerinin bu kurallara riayet etmediği öğrenildi. Hayat eve sığar uygulamasından yaklaşık 2 aydır bazı noktalar mavi (az risk) olarak görünürken Kurban Bayramı tatilinde mavi olarak görülen haritada sarı noktalarda ortaya çıkmaya başladı.

Başkan Aras: 'Bodrum güvenli bir bayram geçiriyor'

Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrayan Bodrum'da Kovid-19 vaka sayısında artış olmadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tedbirlerini en üst seviyede alan oteller ve mekanlarda şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmaması, Bodrum'un güvenli bölge olduğunu gösteriyor. Tedbirlere titizlikle uymaya devam etmemiz durumunda, bayramı sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen ise 21 vakanın olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı nedeniyle güzel Bodrum'umuzda tatile gelen vatandaşlarımızla keyifli bir bayram tatili geçiriyoruz. Ancak maalesef bazı sosyal medya paylaşımlarında asılsız ve yalan bir şekilde, koronavirüs yüzünden Bodrum'da sıkıntı olduğu haberleri yayılmaktadır. Bodrum'da toplam vaka sayımız 21'dir. Hastanede yatan 2 kişi vardır ve bu iki kişi, yoğun bakımda değildir. Sağlık durumları da son derece iyidir. Bodrum'da şu anda yüzbinlerce nüfus olduğunu düşünürsek 21 vaka sayısı, Bodrum'un ne kadar güvenli olduğunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.

Bodrum sahilinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Jandarma, Bodrum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 05:46

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bodrum sahilinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı         
18:09
Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu         
17:45
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:21
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı         
16:43
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı         
16:39
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi         
16:31
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü         
16:11
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları         
16:01
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp         
15:12
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak         
14:45
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı         
13:24
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü         
12:56
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor         
11:35
Hagi, Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevinden istifa etti Hagi, Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevinden istifa etti         
11:35
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 00:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum sahilinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei