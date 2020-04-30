Bodrum sahilinde zargana azmanı heyecanı yaşanıyor - Son Dakika

Bir süre sahile yakın yüzen balıklar daha sonra gözden kayboldu.

Gündoğan Sahili'nde vatandaşlar, kıyıya kadar gelip deniz yüzeyine çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki iki balığın yan yana yüzdüğünü gördü.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, su yüzeyinde ikinci kez görülen; yüzgeçleri ve büyüklüğü nedeniyle köpek balığına benzetilen zargana azmanı heyecanlı anlar yaşattı.

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