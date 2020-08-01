- Bodrum sahilleri bayramda cıvıl cıvıl - Son Dakika

- Bodrum sahilleri bayramda

MUĞLA - Kurban Bayramı tatillerini Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren tatilciler sahillere akın etti. sahilleri dolduran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kurban bayramını fırsat bilip tatillerini Bodrum'da geçiren vatandaşalar bayramın birinci gününden itibaren sahillere akın ettiler. İlçedeki tüm koylar vatandaşlarla doldu taştı. Trafik yoğunluğu bitti, yerini sahil yoğunluğu aldı. Bazı vatandaşlar mavi tura çıkmayı tercih ederken bazıları ise Bodrum sahillerinde denizin, güneşin ve sahilin tadını doyasıya çıkardı.