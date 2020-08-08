Bodrum sahilleri bayramdan sonra boşaldı - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından Bodrum sahillerinde azda olsa sakinlik hakim olmaya başladı.

Bodrum'un en ünlü plajlarından biri olan paşatarlası sahilinden yerli turistlerle doldu taştı. Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından azda olsa sakinlik görülse de bazı sahillerde yoğunluk devam ettiği görüldü. Korona virüsün artmasıyla birlikte Sağlık Bakanının Fahrettin Koca uyarılarını dinleyen birçok vatandaşların sosyal mesafeli denize girdiği görüldü. Yoğunluk oluşan sahillerde ise emniyet güçleri mesafelere uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor. - MUĞLA