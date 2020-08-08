Bodrum sahilleri bayramdan sonra boşaldı - Son Dakika

Bodrum sahilleri bayramdan sonra boşaldı

MUĞLA - Kurban bayramının sona ermesinin ardından Bodrum sahillerinde az da olsa sakinlik hakim olmaya başladı.

Bodrum'un en ünlü plajlarından biri olan paşatarlası sahili yerli turistlerle doldu taştı. Kurban Bayramının bitmesinin ardından az da olsa sakinlik görülse de bazı sahillerde yoğunluğun devam ettiği görüldü. Korona virüsün artmasıyla birlikte Sağlık Bakanının Fahrettin Koca'nın uyarılarını dinleyen birçok vatandaşın sosyal mesafeli denize girdiği görüldü. Yoğunluk oluşan sahillerde ise emniyet güçleri mesafelere uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.