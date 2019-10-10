Son Dakika Haberleri: Bodrum sahilleri ekim ayında doldu taştı
Son Dakika Güncel Bodrum sahilleri ekim ayında doldu taştı

Bodrum sahilleri ekim ayında doldu taştı

13 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekim ayında sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

Bodrum sahilleri ekim ayında doldu taştı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekim ayında sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.


Şiddetli yağışların ardından 'sarı yaz'ın yaşandığı Bodrum'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.


Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı ilçede turistler denize girip, sahil kenarındaki mekanlarda vakit geçirdi. Bazı turistler ise Cumhuriyet Caddesi ve Kale Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.


İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen Filiz Aydın, "2 gün önce yoldan geldik. Yağmurda silecekler bile yetersiz kaldı. O kadar kötüydü. Bugün hava çok güzel. Denize daha giremedim ama girmeyi düşünüyorum. Yarın da tekne turuna çıkacağız" şeklinde konuştu.


Kumbahçe sahilinde denize girip güneşlenen Aysun Çıtlak da, "Bodrum'un klasik halleri. Geçtiğimiz gün fırtına vardı. Bugün de güneş açar denize gireriz. Biz bu havalara alışkınız. O yüzden problem yok. Sıcak. Denize giriyoruz, güneşleniyoruz" dedi.


Öte yandan, Bodrum'da hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağı ve sıcaklığın 31 dereceye kadar yükseleceği öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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