Bodrum sahilleri ilk kez bomboş kaldı - Son Dakika
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Bodrum sahilleri ilk kez bomboş kaldı

6 saat önce

Turizmin gözbebeği Bodrum'un dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldı.

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Turizmin gözbebeği Bodrum'un dünyaca ünlü sahilleri bomboş kaldı. Binlerce kişinin uğradığı Bodrum'un en ünlü sahili Kumbahçe ise sokak köpeklerine kaldı.


İçişleri Bakanlığının 'korona virüs tedbirleri'ne en çok uyan yerlerden biri de Bodrum oldu. İlçede kimse sokağa çıkmazken Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet sahilleri sokak hayvanlarına kaldı. Sahillerin yanı sıra tüm sokak ve caddelerde ise çok az sayıda insan olduğu görüldü.


Kumbahçe sahilinde bir vatandaşın denize girdiği görülürken, başka bir vatandaşın ise balık tuttuğu görüldü. Az sayıda vatandaşın sahilde gezmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kafe ve barların ise kepenk kapattığı sahil en sakin günlerini yaşıyor. Bodrum'un birçok cadde ve sokaklarının da sahilleri kadar bomboş olduğu görüldü. Bazı hediyelik eşyacılar ve konfeksiyon mağazaları da kendi istekleriyle dükkanlarını kapatarak önlemlerini aldı. Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum tamamen sensizliğe büründü.


Sahili çok sesiz gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, "bu sahiller kışın biraz daha sesiz olurdu ama bu kadar da boş kalmazdı" ifadelerini kullandılar.


Bodrum'da faaliyet gösteren AVM'lerde de çok sayıda mağaza, salgına karşı önlem amacıyla faaliyetlerini durdurdu. Korona virüse karşı yaklaşık bir haftadan beri AVM'lerde azalmaya başlayan müşteri trafiği, zincir mağazaların kapanmasıyla neredeyse sıfıra inerken, sadece personellerin kaldığı, çok az sayıda vatandaşın ziyaret ettiği görüldü. - MUĞLA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:32 Kaynak: İHA

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