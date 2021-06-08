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Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı - Son Dakika

Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı

08.06.2021 17:45
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kısıtlama döneminin sona ererek normalleşme sürecine geçilmesinin ardından bir süredir evlerinde olan vatandaşlar ve yabancı turistler, Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da sahil ve plajlara akın etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahillerde renklendi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlarda yoğunluk görüldü.

"KAPANMA NEDENİYLE ÇOK BUNALDIK"

İstanbul'dan tatil için kente gelen sağlık çalışanı Bensu Yılmaz (29), "Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.

"BİR AN ÖNCE NORMALLEŞMEYE DÖNMEK İSTİYORUZ"

İstanbul'dan iş görüşmesi için kente geldiğini söyleyen Beren Cantürk (24) ise, "Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Kısıtlamaların tamamen kalkarak, bir an önce normalleşmeye dönmek istiyoruz. Buraya hem iş hem tatil yapmak için geldim. Kademeli normalleşme döneminde yurt dışının açılmamasından dolayı şu an fazla kalabalık yok. Bizde bu fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı

Koronavirüs, İstanbul, turist, Bodrum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı - Son Dakika


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