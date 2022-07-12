Bodrum 'da tatil yapanlar Gümbet , Bitez , Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Turizm merkezi Muğla 'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

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