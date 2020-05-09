Bodrum sakin şehre büründü - Son Dakika

Bodrum sakin şehre büründü

MUĞLA'da, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına rağmen sessizlik yaşanıyor.

MUĞLA'da, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına rağmen sessizlik yaşanıyor. Dünyaca ünlü turistlik ilçe Bodrum'da sahiller, cadde ve sokaklar hayvanlara, insan sesi yerine kuş sesleri duyuluyor. Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk durdu. Büyükşehirlerden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tatilciler yazlıklarına çekildi. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokakların yanı sıra plajlar boş kaldı. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı da boş görüntüsüyle dikkat çekti. Cadde ve sokakların yanı plajlar, hayvanlara kaldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık ilçeye 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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