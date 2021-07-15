Bodrum şarkıları yeniden düzenleniyor

Bodrum
'da geçen, Bodrum'u anlatan 6 şarkıdan oluşacak dijital albüm Ağustos ayında piyasaya çıkacak. Bodrum Tanıtma Vakfı Projesi olan 'Bodrum Şarkıları' albümü, yıllardır dillerden düşmeyen Bodrum şarkılarının yeniden düzenlenmiş versiyonlarından oluşacak. Müzikal alt yapı ve teknik yönetim, duayen müzisyen Metin Özülkü
tarafından gerçekleştirilecek. Gazeteci ve müzisyen Ömür Gedik
ise hem müzisyen kimliği ile hem de proje yönetiminde lider olarak yer alacak.
Albüme ses verecek sanatçılar ise Eda-Metin Özülkü, Seyyal Taner
, Ümit Sayın
, Mansur Ark
ve henüz açıklanmayan sürpriz bir isim olacak. Bodrum şarkılarının yeni jenerasyonlarla buluşmasını da hedefleyen projede yer alacak bir diğer isim ise Deeperise. Tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan albümün büyük ses getirmesi bekleniyor. Albüm'ün ilk konseri ise Ağustos ayında Bodrum Tanıtma Vakfının 25. Yılı kutlamalarında gerçekleşecek.